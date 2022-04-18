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Оккупанты утром обстреляли Харьков – есть жертвы

Ирина БалачукПонедельник, 18 апреля 2022, 13:34

Утром 18 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьков, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения.

Источник: Общественное со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту

Детали: Оккупанты 18 апреля обстреляли район Новых Домов. По данным Общественного, снаряды падали вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи.

Харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля, поскольку российские захватчики продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города.

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Темы: Харьковвойнажертвы
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