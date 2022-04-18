Оккупанты утром обстреляли Харьков – есть жертвы

Утром 18 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьков, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения.

Источник: Общественное со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту

Детали: Оккупанты 18 апреля обстреляли район Новых Домов. По данным Общественного, снаряды падали вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи.

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Харьковчан призывают не выходить из укрытий в течение всего дня 18 апреля, поскольку российские захватчики продолжают непрерывно обстреливать спальные районы города.

Предыстория:

В результате российских обстрелов Харьковской области 17 апреля 9 мирных жителей погибли и еще 25 получили ранения.

17 апреля председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате контрнаступления ВСУ освободили н.п. Базалиевка, Лебяже и часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.