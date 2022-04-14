Турчинов каже, що палаюча "Москва" - не перший результат роботи "Нептуна"

Відпрацювання по російському крейсеру "Москва" – не перше ефективне застосування українських крилатих ракет "Нептун".

Джерело: екссекретар РНБО Олександр Турчинов, якого цитує його пресслужба

Деталі: За словами Турчинова, два тижні тому українська крилата ракета завдала удару по ще одному російському ключовому кораблю – "Адміралу Ессену".

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Пряма мова: "Протиракетні засоби "Ессена" запеленгували загрозу тільки при підльоті, відкривши загороджувальний вогонь, але навіть з пошкодженнями, наша ракета нанесла кораблю значних втрат, вивівши його з бойової операції".

Деталі: Турчинов, який у 2015-2019 роках опікувався ракетною програмою нашої країни, пояснив, що проект розробки та виготовлення "Нептуна" був реалізований КБ "Луч" в нереально короткий термін за мінімального фінансування в умовах військового протистояння з Росією.

У 2018 році були проведені вдалі випробування та знищені морські цілі. Планувалося виготовлення не тільки наземного мобільного комплексу, але і комплексів крилатих ракет морського та повітряного базування. На жаль, останні проекти були призупинені після 2019 року, зазначив Турчинов, висловивши сподівання, що всі призупинені ракетні програми будуть відновлені "і наші крилаті ракети знайдуть свої цілі і в московському кремлі".

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Турчинов подякував військовим, які мужньо і професійно знищують ворога, а також вченим і виробничникам з КБ "Луч" і інших підприємств ОПК на чолі з Героєм України Олегом Коростельовим за їх унікальний внесок в оборону нашої держави.

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