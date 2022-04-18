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Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері "Москва"

Світлана КізіловаПонеділок, 18 квітня 2022, 14:42
Знайшлися нові російські сім'ї, чиї сини загинули на крейсері Москва
Фото OSINTtechnical з Twitter

З жителем Ялти Дмитром Шкребцем, чий син-строковик "зник безвісти" внаслідок знищення крейсера "Москва", зв'язалися три сім'ї матросів-строковиків, які також були на судні та "зникли".

Джерело: Медуза з посиланням на повідомлення Шкребця в соцмережі

Деталі: Чоловік повідомив, що його син Єгор Шкребець проходив строкову службу на крейсері "Москва" та після знищення корабля його внесли до списків "зниклих безвісти".

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Шкребець — один із перших батьків, які почали публічно звинувачувати міноборони РФ у брехні через потоплення крейсера. При цьому він, судячи з його сторінки у Вконтакте, активний прихильник війни проти України та шанувальник Володимира Путіна.

Після його публікації про сина з ним зв'язалися три сім'ї з Ялти і Алупки (окупований Крим) та Петербурга (РФ), чиї діти також були строковиками, служили на "Москві" і теж "зникли" після знищення крейсера українськими ракетами "Нептун".

За словами Шкребця, він та інші сім'ї подали заяви до "військкомату" Сімферополя з вимогою розповісти, що трапилося з їхніми дітьми.

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Що було раніше: Мати одного із строковиків РФ, який, за її словами, був серед членів екіпажу "Москви", розповіла, що на борту крейсера загинули близько 40 людей, дуже багато поранених із відірваними кінцівками. 

Попри заяви Міністерства оборони Росії, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера "Москва" був повністю евакуйований, журналісти знайшли першого загиблого російського моряка зі складу екіпажу – ним виявився мічман судна удмурт Іван Вахрушев.

Теми: війнаРосіяЧорне мореКрим
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