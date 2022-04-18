На сході ЗСУ знищили десятки одиниць техніки РФ і збили винищувач

На Донецькому та Луганському напрямках у понеділок воїни ООС відбили 7 атак противника, знищили 10 танків і більше 20 одиниць іншої техніки РФ, а також збили ворожий винищувач.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".