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На сході ЗСУ знищили десятки одиниць техніки РФ і збили винищувач

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 21:57
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у понеділок воїни ООС відбили 7 атак противника, знищили 10 танків і більше 20 одиниць іншої техніки РФ, а також збили ворожий винищувач.

Джерело: Операція об'єднаних сил

Дослівно: "Українські захисники знищили 10 танків, 1 артилерійську систему, 18 одиниць броньованої, 8 одиниць автомобільної техніки та один міномет противника разом з розрахунком.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий винищувач Су-30 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасівійнаЗбройні сили
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