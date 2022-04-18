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На востоке ВСУ уничтожили десятки единиц техники РФ и сбили истребитель

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 21:57
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях в понедельник воины ООС отразили 7 атак противника, уничтожили 10 танков и более 20 единиц другой техники РФ, а также сбили вражеский истребитель.

Источник: Операция объединенных сил

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".

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Темы: Объединенные силы на ДонбассевойнаВооруженные силы
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