На востоке ВСУ уничтожили десятки единиц техники РФ и сбили истребитель
Понедельник, 18 апреля 2022, 21:57
На Донецком и Луганском направлениях в понедельник воины ООС отразили 7 атак противника, уничтожили 10 танков и более 20 единиц другой техники РФ, а также сбили вражеский истребитель.
Источник: Операция объединенных сил
Дословно: "Украинские защитники уничтожили 10 танков, 1 артиллерийскую систему, 18 единиц бронированной, 8 единиц автомобильной техники и один миномет противника вместе с расчетом.
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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".