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Днепропетровщина: оккупанты снова обстреляли из "Градов" Криворожский район

Ирина БалачукВторник, 19 апреля 2022, 08:30

Ночью 19 апреля российские оккупанты массово обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии населенные пункты в Криворожском районе Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook

Прямая речь Резниченко: "Ночь была тревожной. Оккупанты снова обстреляли из "Градов" Зеленодольскую общину. Есть разрушения домов. Людей не зацепило".

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Детали: Вилкул отметил, что под огонь попали населенные пункты Криворожского района: Зеленодольск, Марьянское, Большая Костромка и др.

Резниченко сообщил, что по состоянию на утро "все нормально". Он призвал людей выходить на работу и продолжать работать для победы.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Оккупанты фактически ежедневно обстреливают Днепропетровскую область.
  • 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Днепропетровской области, часть ракет украинские системы противовоздушной обороны сбили, но одна из ракет попала в инфраструктурный объект, в результате чего пострадали два человека. 

Темы: Днепропетровская областьвойна
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