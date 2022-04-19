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Голова Луганської ОВА: Часу на роздуми нема – виїжджайте, бо уб’ють

Ірина БалачукВівторок, 19 квітня 2022, 09:32
Голова Луганської ОВА: Часу на роздуми нема – виїжджайте, бо уб’ють
Евакуація людей на Луганщині. Фото з Telegram Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців області негайно евакуюватися, щоб не стати заручником чи жертвою окупантів.  

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Часу на роздуми не залишилося. Рішення слід приймати швидко. Виїжджайте!

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Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь… Автобуси чекають!".

Деталі: Гайдай нагадав, що тисячі жителів Кремінної не встигли виїхати, і тепер перебувають в заручниках у росіян.

За словами голови ОВА, для атаки на місто Росія застосовувала велику кількість бронетехніки, бої тривали три доби. Захисники не змогли втримати контроль над містом, бо "на кожний взвод ЗСУ (від 9-12 до 45-50 осіб – ред.) ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки".

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Гайдай закликав людей евакуюватись до безпечних регіонів України – там допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів тощо.

Передісторія: 

  • Вранці 18 квітня Гайдай повідомив, що російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривали вуличні бої, евакуація стала неможливою. 
  • Голова ОВА також додавв, що наступ РФ, про який говорили останні тижні, уже розпочався. 

Теми: Луганська областьвійнаевакуація
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