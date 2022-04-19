Голова Луганської ОВА: Часу на роздуми нема – виїжджайте, бо уб’ють
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців області негайно евакуюватися, щоб не стати заручником чи жертвою окупантів.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Часу на роздуми не залишилося. Рішення слід приймати швидко. Виїжджайте!
Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь… Автобуси чекають!".
Деталі: Гайдай нагадав, що тисячі жителів Кремінної не встигли виїхати, і тепер перебувають в заручниках у росіян.
За словами голови ОВА, для атаки на місто Росія застосовувала велику кількість бронетехніки, бої тривали три доби. Захисники не змогли втримати контроль над містом, бо "на кожний взвод ЗСУ (від 9-12 до 45-50 осіб – ред.) ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки".
Гайдай закликав людей евакуюватись до безпечних регіонів України – там допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів тощо.
Передісторія:
- Вранці 18 квітня Гайдай повідомив, що російські окупанти взяли під контроль місто Кремінна Луганської області – там тривали вуличні бої, евакуація стала неможливою.
- Голова ОВА також додавв, що наступ РФ, про який говорили останні тижні, уже розпочався.