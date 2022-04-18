Очільник Луганщини: Наступ РФ, про який говорили останні тижні, розпочався
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок великого наступу з боку РФ, про який говорили останні тижні.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Пекло. Наступ розпочався – це те, про що ми говорили останні тижні".
Деталі: Гайдай зазначив, у Кремінній, яку тимчасово захопили росіяни, залишилося 3,5 тисячі мешканців.
Ідуть бої в Рубіжному та Попасній, а також "постійне гатіння по інших мирних містах".
"Якщо навіть ми десь позиційно відходимо, залишаємо певні території, все одно – це кроки однієї величезної нашої Перемоги! Головне — не виграти один бій. Головне — виграти всю битву", — додав голова ОВА.
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Що передувало: Раніше Гайдай прогнозував найближчим часом "величезний бій" за Донбас, який почнеться з масованого артобстрілу з боку РФ і включатиме наступ окупантів із великою кількістю танків і піхоти.
Передісторія:
- Про захоплення Кремінної вранці 18 квітня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
- Голова Кремінської військової адміністрації Олександр Дунець розповів, що бої за Кремінну тривали три доби, Росія застосовувала велику кількість бронетехніки для атаки на місто.
- Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися – автівку впритул розстріляли росіяни. За п’ятим пасажиром, якого було поранено, виїхала швидка, яка теж потрапила під ворожий обстріл. Також у Кремінній російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки.