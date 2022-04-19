Глава Луганской ОВА: Времени на размышления нет – выезжайте, или убьют

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей области немедленно эвакуироваться, чтобы не стать заложником или жертвой оккупантов.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте!

Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованными в оккупационные войска. Тех, кто не согласен, россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь… Автобусы ждут!".

Детали: Гайдай напомнил, что тысячи жителей Кременной не успели уехать и теперь находятся в заложниках у россиян.

По словам главы ОВА, для атаки на город Россия применяла большое количество бронетехники, бои продолжались трое суток. Защитники не смогли удержать контроль над городом, потому что "на каждый взвод ВСУ (от 9-12 до 45-50 человек – ред.) враг направлял по 40 единиц бронированной техники".

Гайдай призвал людей эвакуироваться в безопасные регионы Украины – там помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров и пр.

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