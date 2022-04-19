ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 19 квітня

Дослівно: "На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

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На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції".

Деталі: У Генштабі повідомили, що тривають бої на околицях Олександрівки на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей. Окупанти намагаються витіснити українських захисників за адмінмежі Херсонщини, але успіху не мали.

Із території Білорусі російські військові продовжують вивозити залізницею пошкоджену бронетехніку на територію РФ. Водночас окупанти й надалі використовують аеродроми для нанесення авіаційних та ракетних ударів по українських містах.

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