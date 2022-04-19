Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Денис КарловськийВівторок, 19 квітня 2022, 19:00
ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу
фото ілюстративне: getty images

Збройні сили України здійснили контрнаступ і вибили російських окупантів з Мар’їнки на Донеччині.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України 19 квітня

Дослівно: "На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

Реклама:

На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом міста Харкова. Окупанти намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Підрозділи противника здійснили спробу наступу та ведення штурмових дій південніше міста Ізюм. Успіху не мали, зазнали втрат та вимушено відступили на раніше зайняті позиції".

Деталі: У Генштабі повідомили, що тривають бої на околицях Олександрівки на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей. Окупанти намагаються витіснити українських захисників за адмінмежі Херсонщини, але успіху не мали.

Із території Білорусі російські військові продовжують вивозити залізницею пошкоджену бронетехніку на територію РФ. Водночас окупанти й надалі використовують аеродроми для нанесення авіаційних та ракетних ударів по українських містах.

ВІДЕО ДНЯ

У Генштабі наполягають, що росіяни зазнають суттєвих втрат особового складу внаслідок бойових дій. Задля пришвидшеної комплектації частин і підрозділів росіяни придумали короткострокові контракти строком від 3 місяців та спростили психофізичну перевірку. Однак, за твердженням Генштабу ЗСУ, ці заходи не призвели до очікуваного результату.

Українська розвідка має дані, що з початку 2022 року, для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу було відібрано всього 130 військовослужбовців військової служби за контрактом. 22 з них вже відмовилися від участі в так званій "спеціальній операції" на території України.

У 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу  берегових військ Північного флоту РФ знищено особовий склад двох батальйонно-тактичних груп.

Завдяки українським захисникам було знищено три роти 1-го парашутно-десатного полку та рота 137-го парашутно-десантного полку, що входять до складу 106-ї парашутно-десантної дивізії ЗС РФ.

Передісторія:

  • Посадовці Пентаґону та низка експертів вважають, що росіяни ще не розпочали очікувану битву за Донбас, а продовжують накопичувати запаси та озброєння для більш посиленого наступу.
  • Станом на 19 квітня, російські загарбники втратили вже 20800 осіб, понад 800 осіб, понад 2 тисячі броньованих бойових машин, майже 170 літаків, понад 150 гелікоптерів та більше 380 артилерійських систем.

Теми: бойові діїЗбройні силиДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Запоріжжя: поблизу Пологів пожвавилися бої
В Ірпені на міні підірвалась вантажівка: водій загинув
На Луганщині ЗСУ ліквідували відомого ватажка "ЛНР"
Завод "Азовсталь" знищений практично повністю – "Азов"
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: