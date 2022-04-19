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ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба

Денис КарловскийВторник, 19 апреля 2022, 19:00
фото иллюстративное: getty images

Вооруженные силы Украины совершили контрнаступление и выбили российских оккупантов из Марьинки в Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба

Дословно: "На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом.

На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом города Харькова. Оккупанты пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Подразделения противника предприняли попытку наступления и ведения штурмовых действий к югу от города Изюм. Успеха не имели, понесли потери и вынужденно отступили на ранее занятые позиции".

Детали: В Генштабе сообщили, что продолжаются бои в окрестностях Александровки на административной границе Николаевской и Херсонской областей. Оккупанты пытаются вытеснить украинских защитников за админпределы Херсонщины, но успеха не имели.

С территории Беларуси российские военные продолжают вывозить по железной дороге поврежденную бронетехнику на территорию РФ. В то же время оккупанты продолжают использовать белорусские аэродромы для нанесения авиационных и ракетных ударов по украинским городам.

В Генштабе настаивают, что россияне терпят существенные потери личного состава в результате боевых действий. В целях ускоренной комплектации частей и подразделений россияне придумали краткосрочные контракты сроком от 3 месяцев и упростили психофизическую проверку. Однако, по утверждению Генштаба ВСУ, эти меры не привели к ожидаемому результату.

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Украинская разведка располагает данными, что с начала 2022 года для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа было отобрано всего 130 военнослужащих военной службы по контракту. 22 из них уже отказались от участия в так называемой "специальной операции" на территории Украины.

В 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота уничтожен личный состав двух батальонно-тактических групп.

Благодаря украинским защитникам было уничтожено три роты 1-го парашютно-десантного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии ВС РФ.

Предыстория:

  • Чиновники Пентагона и ряд экспертов считают, что россияне еще не начали ожидаемое сражение за Донбасс, а продолжают накапливать запасы и вооружение для более усиленного наступления.
  • По состоянию на 19 апреля, российские захватчики потеряли уже 20800 человек, более 800 человек, более 2 тысяч бронированных боевых машин, почти 170 самолетов, более 150 вертолетов и более 380 артиллерийских систем.

Темы: боевые действияВооруженные силыДонбассвойна
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