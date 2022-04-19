Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

Російські окупанти в Запорізькій області вкрали сільськогосподарську техніку John Deere. Пізніше намародерене майно "сплило" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Джерело: редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для Дзеркала тижня

Деталі: Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі – з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

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Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка знаходиться у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого "госхоза "Закан-Юрт", спеціалізація якого — вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району.

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Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором "фонду Ахмата Кадирова" (організація імені батька Рамзана Кадирова). У цьому селі на кошти "фонду" будується багато об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа — Адама Дєлімханова, що зараз керує кадировськими окупантами на сході України.

Про "фонд" Кадирова-старшого тепер знають люди в Мелітополі, оскільки саме від нього жителям окупованих населених пунктів росіяни розвозять "гуманітарку" фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.

Нагадаємо:

Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, вивозять з Білорусі викрадені в Україні машини, також за крадені гривні вони скуповують золото.