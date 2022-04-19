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Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

Світлана КізіловаВівторок, 19 квітня 2022, 19:33
Техніка John Deere, фото getty images

Російські окупанти в Запорізькій області вкрали сільськогосподарську техніку John Deere. Пізніше намародерене майно "сплило" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

Джерело: редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар у матеріалі для Дзеркала тижня

Деталі: Один із найгучніших мародерських злочинів стався у Мелітополі – з виставкового майданчика компанії "Агротек-Інвест", офіційного дилера виробника сільгосптехніки компанії John Deere (США) в Україні, кадировці викрали три нові комбайни, трактор, три сівалки загальною вартістю 1,5 млн євро, а також 20 тонн фірмових мастил.

Компанії вдалося вирахувати, куди росіяни вивезли вкрадену техніку. Завдяки встановленим на техніці системам, фахівці встановили, що наразі техніка знаходиться у Чечні, в селищі Закан-Юрт неподалік Грозного.

Судячи з адреси, що засвітилася завдяки встановленим маячкам, комбайни і трактор пригнали на територію вже ліквідованого "госхоза "Закан-Юрт", спеціалізація якого — вирощування зернових.

Селище Закан-Юрт входить до Ачхой-Мартанівського району і відоме тим, що це рідне село глави уряду Чечні Мусліма Хучієва та його брата Тамєрлана Хучієва, який очолює адміністрацію району.

Останній відомий також тим, що 11 років був виконавчим директором "фонду Ахмата Кадирова" (організація імені батька Рамзана Кадирова). У цьому селі на кошти "фонду" будується багато об’єктів, на відкритті яких можна побачити ще одного знакового персонажа — Адама Дєлімханова, що зараз керує кадировськими окупантами на сході України.

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Про "фонд" Кадирова-старшого тепер знають люди в Мелітополі, оскільки саме від нього жителям окупованих населених пунктів росіяни розвозять "гуманітарку" фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.

Нагадаємо:

Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, вивозять з Білорусі викрадені в Україні машини, також за крадені гривні вони скуповують золото.

Теми: КадировЧечнямародерствоУкраїна
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