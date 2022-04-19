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Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова

Светлана КизиловаВторник, 19 апреля 2022, 19:33
Украденные в Украине американские комбайны нашлись у Кадырова
Техника John Deere, фото getty images

Российские оккупнаты в Запорожской области украли сельскохозяйственную технику John Deere. Позже намародеренное имущество "всплыло" на агрофирме, связанной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Источник: редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар в материале для Зеркала недели

Детали: Одно из самых громких мародерских преступлений произошло в Мелитополе – с выставочной площадки компании "Агротек-Инвест", официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине, кадыровцы угнали три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.

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Компании удалось вычислить, куда россияне вывезли украденную технику. Благодаря установленным на технике системам, специалисты установили, что техника находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку Грозного.

Судя по засветившемуся адресу благодаря установленным маячкам, комбайны и трактор пригнали на территорию уже ликвидированного "гозхоза "Закан-Юрт", специализация которого — выращивание зерновых.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, возглавляющего администрацию района.

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Последний известен также тем, что 11 лет являлся исполнительным директором "фонда Ахмата Кадырова" (организация имени отца Рамзана Кадырова). В этом селе на средства "фонда" строится много объектов, на открытии которых можно увидеть еще одного знакового персонажа - Адама Делимханова, который сейчас руководит кадыровскими оккупантами на востоке Украины.

О "фонде" Кадырова-старшего теперь знают люди в Мелитополе, поскольку именно от него жителям оккупированных населенных пунктов россияне развозят "гуманитарку" фурами, обклеенными портретами Ахмата Кадырова.

Напомним:

Российские солдаты, которые после убийств украинцев еще и грабили их дома, вывозять из Беларуси угнанные в Украине машины, также за ворованные гривни они скупают золото.

Темы: КадыровЧечнямародерствоУкраина
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