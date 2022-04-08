Російські окупанти вивозять із Білорусі викрадені в Україні машини – ЗМІ
Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, почали вивозити з Білорусі викрадені в Україні машини, також за крадені гривні вони скуповують золото.
Джерело: проект "Беларускі Гаюн" білоруського журналіста Антона Мотолько у Telegram
Дослівно "Беларускі Гаюн": "Спостереження показали, що найбільша кількість вкрадених в українців автомобілів була завезена до Білорусі – 4-5 квітня, вже після початку відступу військ ЗС РФ із території України. Більше того, нам відомо, що з України було вивезено навіть кілька вантажівок із логотипами української торгової марки "Гаврилівські курчата"".
Деталі: Раніше проект неодноразово писав, що на білоруських дорогах помічали цивільні автомобілі без номерних знаків та з позначками "V".
Зазначається – якщо на початку війни можна було сказати, що це були особисті автомобілі російських солдатів, то вже за кілька тижнів стало очевидним, що серед них є крадені машини.
Також повідомляється, що в "Беларускі Гаюн" почали писати дедалі більше українців із проханням знайти їхні автомобілі, які були вкрадені російськими солдатами-мародерами з тимчасово окупованих територій та згодом вивезені в Білорусь.
Інший проект Мотолька Мotolko.help зібрав фото машин, які вивезли з України. Проект наводить марки, приблизні роки випуску та кольори.
Серед цих автомобілів багато машин Mitsubishi. Більшість цих авто нові – 2018-2020 випуску.
Також проект повідомляє, що їм відомі факти, коли російські солдати-мародери намагалися продати пачки українських гривень та скуповували ювелірні прикраси.
Передісторія:
- Російські окупанти не раз у телефонних розмовах з рідними розповідали, що грабують українські будинки. Дружини росіян у всіх випадках заохочують солдатів красти "усе і якомога більше".
- Наприклад, російський загарбник у телефонній розмові з дружиною похвалився, що накрав для неї з українського будинку "косметики, кросівки фірмові і якісних футболок", а дружина окупанта попросила ноутбук і спортивний костюм.
- 3 квітня "Беларускі Гаюн" оприлюднив більше 3 годин відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЭК" у Мозирі в Білорусі, неподалік від державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники зухвало оформлювали в доставці награбоване майно українців.
- 4 квітня опозиційні журналісти з Білорусі зуміли дістати номери телефонів, військові частини та місця проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.
- За словами мера Ірпеня, звільненого від окупантів, Олександра Маркушина, російські загарбники вивозили з міста усе – від пральних машин до нижньої білизни.