Російські окупанти вивозять із Білорусі викрадені в Україні машини – ЗМІ

Російські військові в машині, яку вони ймовірно викрали з України. Фото motolko.help

Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, почали вивозити з Білорусі викрадені в Україні машини, також за крадені гривні вони скуповують золото.

Джерело: проект "Беларускі Гаюн" білоруського журналіста Антона Мотолько у Telegram

Дослівно "Беларускі Гаюн": "Спостереження показали, що найбільша кількість вкрадених в українців автомобілів була завезена до Білорусі – 4-5 квітня, вже після початку відступу військ ЗС РФ із території України. Більше того, нам відомо, що з України було вивезено навіть кілька вантажівок із логотипами української торгової марки "Гаврилівські курчата"".

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Ця машина, ймовірно, викрадена з України Фото motolko.help

Деталі: Раніше проект неодноразово писав, що на білоруських дорогах помічали цивільні автомобілі без номерних знаків та з позначками "V".

Ця машина, ймовірно, викрадена з України ВІДЕО ДНЯ Фото motolko.help

Зазначається – якщо на початку війни можна було сказати, що це були особисті автомобілі російських солдатів, то вже за кілька тижнів стало очевидним, що серед них є крадені машини.

Ця машина, ймовірно, викрадена з України Фото motolko.help

Також повідомляється, що в "Беларускі Гаюн" почали писати дедалі більше українців із проханням знайти їхні автомобілі, які були вкрадені російськими солдатами-мародерами з тимчасово окупованих територій та згодом вивезені в Білорусь.

Ця машина, ймовірно, викрадена з України Фото motolko.help

Інший проект Мотолька Мotolko.help зібрав фото машин, які вивезли з України. Проект наводить марки, приблизні роки випуску та кольори.

Серед цих автомобілів багато машин Mitsubishi. Більшість цих авто нові – 2018-2020 випуску.

Ця машина, ймовірно, викрадена з України Фото motolko.help

Також проект повідомляє, що їм відомі факти, коли російські солдати-мародери намагалися продати пачки українських гривень та скуповували ювелірні прикраси.

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