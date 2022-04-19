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Главарь "ДНР" заговорил о присоединении части Запорожской области

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 21:15
Главарь ДНР заговорил о присоединении части Запорожской области
Розовский район Запорожской области

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района (сейчас Розовская община Пологовского района) Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".

Источник: Пушилин в эфире "Россия 24", пишет российское агентство РИА Новости, ресурс боевиков "ДАН"

Прямая речь: "Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону".

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Детали: По словам главаря боевиков ОРДО, вопрос изменения "административных границ", а именно того, в какой форме и в каком виде это может произойти, "с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах", будет решаться позже.

"Но это, конечно же, ни при каких обстоятельствах не останется без нашего внимания, мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", - сказал Пушилин.

Он добавил, что так называемая "ДНР" начнет с оказания всецелой поддержки, а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".

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"Но люди точно не будут брошены", - заключил главарь ОРДО.

Как сообщает ресурс боевиков "ДАН", во вторник жители Розовского района Запорожской области якобы "организовали сход, на котором приняли решение о присоединении этой территории к ДНР".

Справка: Розовская община Запорожской области оккупирована российскими войсками.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля под формальным поводом "освобождения Донбасса", признав "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.

Темы: Запорожская областьДНРОРДЛОвойна
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