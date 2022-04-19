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Главарь "ДНР" заговорил о присоединении части Запорожской области

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 21:15
Розовский район Запорожской области

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин пообещал не оставить без внимания якобы "запрос жителей" Розовского района (сейчас Розовская община Пологовского района) Запорожской области о временном присоединении к "ДНР".

Источник: Пушилин в эфире "Россия 24", пишет российское агентство РИА Новости, ресурс боевиков "ДАН"

Прямая речь: "Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону".

Детали: По словам главаря боевиков ОРДО, вопрос изменения "административных границ", а именно того, в какой форме и в каком виде это может произойти, "с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах", будет решаться позже.

"Но это, конечно же, ни при каких обстоятельствах не останется без нашего внимания, мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", - сказал Пушилин.

Он добавил, что так называемая "ДНР" начнет с оказания всецелой поддержки, а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".

"Но люди точно не будут брошены", - заключил главарь ОРДО.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщает ресурс боевиков "ДАН", во вторник жители Розовского района Запорожской области якобы "организовали сход, на котором приняли решение о присоединении этой территории к ДНР".

Справка: Розовская община Запорожской области оккупирована российскими войсками.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля под формальным поводом "освобождения Донбасса", признав "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.

Темы: Запорожская областьДНРОРДЛОвойна
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