Харківський екопарк підтвердив розстріл росіянами двох його співробітників

ЕКОПАРК ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ у березні, ФОТО ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК

Харківський Фельдман екопарк заявив про розстріл росіянами двох його співробітників у березні.

Джерело: Фельдман екопарк

Дослівно: "Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які зникли на початку березня, загинули".

Деталі: Коли почалася війна, ці співробітники залишилися в екопарку та допомагали годувати тварин.

Дослівно: "Приїхавши до екопарку 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного, і вони змогли вижити.

Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдені. Наших хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні".

Що передувало: 8 березня власник екопарку, нардеп Олександр Фельдман заявив, що окупанти 7 березня розстріляли двох волонтерів, які прийшли нагодувати тварин.

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5 квітня засновник екопарку Олександр Фельдман заявив, що через масовані обстріли росіян екопарк фактично знищений, перевезти тварин немає можливості, тому їх доведеться приспати.

Однак згодом усіх тварин з харківського екопарку Олександра Фельдмана евакуювали в безпечні місця.