Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Харківський екопарк підтвердив розстріл росіянами двох його співробітників

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 22:16
Харківський екопарк підтвердив розстріл росіянами двох його співробітників
ЕКОПАРК ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ у березні, ФОТО ФЕЛЬДМАН ЕКОПАРК

Харківський Фельдман екопарк заявив про розстріл росіянами двох його співробітників у березні.

Джерело: Фельдман екопарк

Дослівно: "Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які зникли на початку березня, загинули".

Реклама:

Деталі: Коли почалася війна, ці співробітники залишилися в екопарку та допомагали годувати тварин.

Дослівно: "Приїхавши до екопарку 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного, і вони змогли вижити.

Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдені. Наших хлопців розстріляли вороги, а тіла забарикадували у підсобному приміщенні".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 8 березня власник екопарку, нардеп Олександр Фельдман заявив, що окупанти 7 березня розстріляли двох волонтерів, які прийшли нагодувати тварин.

5 квітня засновник екопарку Олександр Фельдман заявив, що через масовані обстріли росіян екопарк фактично знищений, перевезти тварин немає можливості, тому їх доведеться приспати.

Однак згодом усіх тварин з харківського екопарку Олександра Фельдмана евакуювали в безпечні місця.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
Усі новини...
Реклама: