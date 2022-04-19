Харьковский экопарк подтвердил расстрел россиянами двоих его сотрудников

ЭКОПАРК ПОСЛЕ ОБСТРЕЛОВ в мартеФОТО ФЕЛЬДМАН ЭКОПАРК

Харьковский Фельдман экопарк заявил о расстреле россиянами двоих его сотрудников в марте.

Источник: Фельдман экопарк

Дословно: "Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли".

Реклама:

Детали: Когда началась война, эти сотрудники остались в экопарке и помогали кормить животных.

Дословно: "Приехав в экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить.

Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 8 марта владелец экопарка, нардеп Александр Фельдман заявил, что оккупанты 7 марта расстреляли двух волонтеров, которые пришли накормить животных.

5 апреля основатель экопарка Александр Фельдман заявил, что из-за массированных обстрелов россиян экопарк фактически уничтожен, перевезти животных нет возможности, поэтому их придется усыпить.

Однако впоследствии всех животных из харьковского экопарка Александра Фельдмана эвакуировали в безопасные места.