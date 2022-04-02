Окупанти обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу

Російські війська здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул в коментарі УП.

Деталі: На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

Пряма мова: "Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка".

Що передувало: Вночі 2 квітня росіяни здійснили масовані ракетні удари по Одеській області та місту Дніпро.

В той же час, за словами Вілкула, на території Криворізького району та Дніпропетровської області відносно стабільна ситуація, а росіян витісняють за межі області.