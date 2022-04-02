Окупанти обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
Субота, 2 квітня 2022, 01:22
Російські війська здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.
Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул в коментарі УП.
Деталі: На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.
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Пряма мова: "Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка".
Що передувало: Вночі 2 квітня росіяни здійснили масовані ракетні удари по Одеській області та місту Дніпро.
В той же час, за словами Вілкула, на території Криворізького району та Дніпропетровської області відносно стабільна ситуація, а росіян витісняють за межі області.
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