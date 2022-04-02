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В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 12:31
В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені
Енергодар, росіяни розігнали мітинг, скриншот із відео

Жителі окупованого міста Енергодар Запорізької області 2 квітня зібралися на мітинг, російські окупанти вдалися до вибухів гранат і обстрілів, є поранені та затримані.

Джерело: Telegram Енергодар та Енергоатом

Деталі: Повідомляється, що в Енергодарі пролунала серія гучних вибухів. 

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У суботу зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали окупанти. 

 

Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали "пакувати" місцевих. 

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

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Вже відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та мінометних черг по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник".

При цьому повідомляється, що в Енергодарі почали глушити зв’язок. Зник дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.

Нагадаємо: 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, а 5 березня – міськраду Енергодара.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьвійнамітинги
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