В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені

Жителі окупованого міста Енергодар Запорізької області 2 квітня зібралися на мітинг, російські окупанти вдалися до вибухів гранат і обстрілів, є поранені та затримані.

Джерело: Telegram Енергодар та Енергоатом

Деталі: Повідомляється, що в Енергодарі пролунала серія гучних вибухів.

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У суботу зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали окупанти.

Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали "пакувати" місцевих.

За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.

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Вже відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та мінометних черг по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник".

При цьому повідомляється, що в Енергодарі почали глушити зв’язок. Зник дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.

Нагадаємо: 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, а 5 березня – міськраду Енергодара.