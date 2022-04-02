В Енергодарі росіяни розігнали мітинг чергами з мінометів – є поранені
Жителі окупованого міста Енергодар Запорізької області 2 квітня зібралися на мітинг, російські окупанти вдалися до вибухів гранат і обстрілів, є поранені та затримані.
Джерело: Telegram Енергодар та Енергоатом
Деталі: Повідомляється, що в Енергодарі пролунала серія гучних вибухів.
У суботу зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали окупанти.
Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які загарбники почали "пакувати" місцевих.
За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні сторони. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях.
Вже відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та мінометних черг по мирних мешканцях у районі БК "Сучасник".
При цьому повідомляється, що в Енергодарі почали глушити зв’язок. Зник дротовий Інтернет, телефонні дзвінки також неможливі.
Нагадаємо: 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС, а 5 березня – міськраду Енергодара.