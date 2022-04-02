Звільнених із полону бійців везуть додому

86 українських військовослужбовців, звільнених із полону шляхом обміну 1 квітня, везуть додому,

Джерело: віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Пряма мова: "Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими".

Деталі: Верещук показала фотографії звільнених із полону бійців.

Цьому передувало: 1 квітня українська влада провела обмін полоненими з росіянами у форматі "86 на 86", зокрема з полону було звільнено 15 жінок, які боронять Україну.

24 березня відбувся обмін військовополоненими у форматі "10 на 10".