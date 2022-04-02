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Звільнених із полону бійців везуть додому

Олена РощінаСубота, 2 квітня 2022, 13:16
Звільнених із полону бійців везуть додому
Серед 86 звільнених із полону бійців 15 жінок, фото з Телеграм Ірини Верещук

86 українських військовослужбовців, звільнених із полону шляхом обміну 1 квітня, везуть додому, 

Джерело: віцепрем'єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук у Telegram 

Пряма мова: "Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими".

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Деталі: Верещук показала фотографії звільнених із полону бійців. 

 
 
 

Цьому передувало: 1 квітня українська влада провела обмін полоненими з росіянами у форматі "86 на 86", зокрема з полону було звільнено 15 жінок, які боронять Україну. 

24 березня відбувся обмін військовополоненими у форматі "10 на 10".

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Теми: полоненіобмінвійнаВерещук
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