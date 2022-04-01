Українська влада провела обмін полоненими 86 на 86

Українська влада провела обмін полоненими у форматі "86 на 86".

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук, Верещук у коментарі для УП, заступник Голови офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Верещук: "За наказом Президента Зеленського щойно відбувся другий обмін полоненими. Додому веземо 86 наших військовослужбовців! 15 із них – жінки!

Звертаюся до всіх наших, хто ще в полоні: будемо боротися за кожного з вас! Всіх повернемо додому. Тримайтеся!"

Деталі: Верещук пояснила, що однією з принципових позицій української сторони було включення 15 жінок-військових до групи полонених, яких обміняли.

За словами Тимошенка, всі вони наразі вже перебувають у безпеці на підконтрольній українському уряду території.

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