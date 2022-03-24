Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

Українська влада здійснила обмін військовополоненими з представникам РФ у форматі "десятьох на десятьох".

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Дослівно: "Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.

Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний".

Деталі: Крім того, міністерка додала, що рятувальний корабель "Сапфір" також буде повернений Україні й доставлений у турецький порт.

Передісторія:

Напередодні обміну, 23 березня російська влада заявила про проведення обміну полоненими з Україною, але Верещук категорично заперечила заяви РФ. Водночас Верещук розповіла, що в української влади є сподівання на можливий успіх обміну російських військовополонених на українських прикордонників з острова Зміїний.

Росія стверджувала, що в них перебуває близько 500 полонених українців.

Українська влада також обміняла 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня.

1 березня на Сумщині місцева влада обміняла російського командира на 5 українських бійців територіальної оборони.

26 лютого цивільне рятувальне судно "Сапфір" в рамках гуманітарної місії спробувало з'ясувати долю захисників острова Зміїний, але судно захопили російські окупанти. Судно разом із полоненими моряками завезли в окупований Севастополь.