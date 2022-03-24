Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

Українська влада здійснила обмін військовополоненими з представникам РФ у форматі "десятьох на десятьох".

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Дослівно: "Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.

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Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний".

Деталі: Крім того, міністерка додала, що рятувальний корабель "Сапфір" також буде повернений Україні й доставлений у турецький порт.

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