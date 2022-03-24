Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 16:37
Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Фото: facebook-сторінка Верещук

Українська влада здійснила обмін військовополоненими з представникам РФ у форматі "десятьох на десятьох".

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Дослівно: "Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.

Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний".

Деталі: Крім того, міністерка додала, що рятувальний корабель "Сапфір" також буде повернений Україні й доставлений у турецький порт.

Передісторія:

  • Напередодні обміну, 23 березня російська влада заявила про проведення обміну полоненими з Україною, але Верещук категорично заперечила заяви РФ. Водночас Верещук розповіла, що в української влади є сподівання на можливий успіх обміну російських військовополонених на українських прикордонників з острова Зміїний.
  • Росія стверджувала, що в них перебуває близько 500 полонених українців.
  • Українська влада також обміняла 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 
  • 1 березня на Сумщині місцева влада обміняла російського командира на 5 українських бійців територіальної оборони.
  • 26 лютого цивільне рятувальне судно "Сапфір" в рамках гуманітарної місії спробувало з'ясувати долю захисників острова Зміїний, але судно захопили російські окупанти. Судно разом із полоненими моряками завезли в окупований Севастополь.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: обмінполоненівійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На перемовинах у Білорусі у 3 людей були симптоми отруєння, включно з Абрамовичем – ЗМІ

відеоІрпінь звільнили від окупантів – мер

Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Херсонщина: в Генічеську почали давати рублі – пенсіонери міняють їх на гривні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

Усі новини...
обмін
Полонених росіян обміняють або залишать в Україні – Верещук
Політв'язень Марченко просить у Зеленського допомоги, бо Росія вирок не змінила
Медведчук відповів Зеленському: Обмін абсолютно не цікавить
Останні новини
21:03
Україна планує експортувати електроенергію до Польщі
20:58
Як чинити спротив окупантам – бійці ССО розробили практичний порадник
20:50
У Тростянці окупанти закатували чоловіка
20:48
США розмістять у Німеччині шість літаків радіоелектронної боротьби
20:47
На білоруській залізниці КДБ затримує працівників – ЗМІ
20:46
Понад 50 тисяч підприємців хочуть перейти на зменшену податкову ставку
20:42
фотоСумщина: у звільненому Тростянці значні руйнування, відновлено зв’язок
20:41
"Охматдит" отримає 97 тис. євро від продажу картини Бенксі на аукціоні
20:26
Послуги "Укртелекому" доступні на 80% довоєнних потужностей
20:22
фото, відеоУ Луцьку досі гасять пожежу, яка сталася через недільний обстріл
Усі новини...