Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі "10 на 10"

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 15:37
Україна провела обмін військополоненими з Росією у форматі 10 на 10
Віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Фото: facebook-сторінка Верещук

Українська влада здійснила обмін військовополоненими з представникам РФ у форматі "десятьох на десятьох".

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Дослівно: "Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців.

Реклама:

Також, сьогодні ми відправили до росіян 11 цивільних російських моряків, яких ми врятували із затопленого судна біля Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", які були захоплені окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний".

Деталі: Крім того, міністерка додала, що рятувальний корабель "Сапфір" також буде повернений Україні й доставлений у турецький порт.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні обміну, 23 березня російська влада заявила про проведення обміну полоненими з Україною, але Верещук категорично заперечила заяви РФ. Водночас Верещук розповіла, що в української влади є сподівання на можливий успіх обміну російських військовополонених на українських прикордонників з острова Зміїний.
  • Росія стверджувала, що в них перебуває близько 500 полонених українців.
  • Українська влада також обміняла 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 
  • 1 березня на Сумщині місцева влада обміняла російського командира на 5 українських бійців територіальної оборони.
  • 26 лютого цивільне рятувальне судно "Сапфір" в рамках гуманітарної місії спробувало з'ясувати долю захисників острова Зміїний, але судно захопили російські окупанти. Судно разом із полоненими моряками завезли в окупований Севастополь.

Теми: обмінполоненівійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: