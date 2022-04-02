Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

Очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія розповів, що в разі підтримки українцями на референдумі збереження перспективи членства України в НАТО, то з росіянами будуть проводити нові перемовини.

Джерело: Арахамія в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Арахамії: "Якщо буде підписаний такий договір (про гарантії безпеки – ред.), і будемо розуміти, що Україна максимально захищена, то наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового, нейтрального статусу.

І, звичайно, щоби це зробити, ми хочемо провести референдум – тобто це вирішувати буде український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми з самого початку на цьому наполягали. І російська сторона спочатку дуже активно протидіяла саме цій нормі, але згодом вони погодились теж, що це єдиний вихід з цієї ситуації.

Якщо народ не обере такий шлях, ну, тоді це буде означати, що договір не буде мати остаточної юридичної сили. І тоді ми повернемось до нових перемовин і тоді будемо це вирішувати якимось іншим шляхом".

Деталі: Арахамія пояснив, що, відповідно до законодавства, проведення всеукраїнського референдуму неможливе при воєнному та надзвичайному стані.

Арахамія розповів, що для українських переговорників обов’язково отримати згоду "ядерних держав" про надання гарантій безпеки для України, а саме США, Великої Британії, Франції та Китаю. Окремо Україна сподівається на участь Туреччини.

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Голова української переговорної групи сказав, що українські дипломати наразі ведуть перемовини з Китаєм, але наразі цей трек є найменш "розвинутим".

Він натякнув, що в робочих групах та в повному складі делегації через онлайн-зв’язок завершують оформлення принципових компромісів для їх затвердження й обговорення главами держав на особистій зустрічі.

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