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Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія

Денис КарловськийСубота, 2 квітня 2022, 21:24
Якщо українці на референдумі підтримають курс на НАТО, будуть ще одні переговори – Арахамія
Фото ілюстративне: мзс україни

Очільник переговорної групи з росіянами Давид Арахамія розповів, що в разі підтримки українцями на референдумі збереження перспективи членства України в НАТО, то з росіянами будуть проводити нові перемовини.

Джерело: Арахамія в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Арахамії: "Якщо буде підписаний такий договір (про гарантії безпеки – ред.), і будемо розуміти, що Україна максимально захищена, то наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового, нейтрального статусу.

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І, звичайно, щоби це зробити, ми хочемо провести референдум – тобто це вирішувати буде український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми з самого початку на цьому наполягали. І російська сторона спочатку дуже активно протидіяла саме цій нормі, але згодом вони погодились теж, що це єдиний вихід з цієї ситуації.

Якщо народ не обере такий шлях, ну, тоді це буде означати, що договір не буде мати остаточної юридичної сили. І тоді ми повернемось до нових перемовин і тоді будемо це вирішувати якимось іншим шляхом".

Деталі: Арахамія пояснив, що, відповідно до законодавства, проведення всеукраїнського референдуму неможливе при воєнному та надзвичайному стані. 

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Арахамія розповів, що для українських переговорників обов’язково отримати згоду "ядерних держав" про надання гарантій безпеки для України, а саме США, Великої Британії, Франції та Китаю. Окремо Україна сподівається на участь Туреччини.

Голова української переговорної групи сказав, що українські дипломати наразі ведуть перемовини з Китаєм, але наразі цей трек є найменш "розвинутим".

Він натякнув, що в робочих групах та в повному складі делегації через онлайн-зв’язок завершують оформлення принципових компромісів для їх затвердження й обговорення главами держав на особистій зустрічі.

Передісторія: 

  • 29 березня після перемовин української та російської делегацій у Стамбулі стало відомо, що Україна пропонує підписати країнам, які є постійними членами Ради безпеки ООН, нову угоду про гарантії безпеки для України. За логікою авторів ідеї, це частково задовольнить вимоги росіян щодо нейтралітету і позаблоковості України, але Україна отримає гарантії безпеки, які будуть еквівалентами колективної безпеки для країн-членів Північноатлантичного альянсу.
  • Якщо Росія погодиться на таку угоду, то її результати остаточно ратифікують лише після підтримки українцями на референдумі вилучення з Конституції норму про євроатлантичний курс України.
  • 1 квітня делегації України та Росії проводили черговий раунд перемовин у повному складі.

Теми: АрахаміяреферендумпереговориНАТО
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