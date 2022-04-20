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ЗМІ: У Байдена готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів

Анастасія КалатурСереда, 20 квітня 2022, 03:11

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня оголосить про ще один пакет військової допомоги Україні.

Джерело: п'ять посадовців США у коментарі NBC News

Деталі: Три чиновники заявили, що розмір пакету, як очікується, становитиме 800 млн доларів, як і минулого разу.

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Пакет включатиме більше артилерійських систем та ще десятки тисяч артилерійських снарядів, які, як пише NBC, "ймовірно, матимуть вирішальне значення для наступу на східному Донбасі".

За словами офіційних осіб президент Джо Байден ще не підписав документ про додаткову допомогу.

Що передувало: Раніше президент США Джо Байден заявив, що  Штати направлять більше артилерії в Україну.

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Теми: СШАвійна
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