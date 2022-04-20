СМИ: У Байдена готовят новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о еще одном пакете военной помощи Украине.

Источник: пять должностных лиц США в комментарии NBC News

Детали: Три чиновника заявили, что размер пакета, как ожидается, составит 800 млн долларов, как и в прошлый раз.

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Пакет будет включать большее количество артиллерийских систем и еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые, как пишет NBC, "вероятно, будут иметь решающее значение для наступления на восточном Донбассе".

По словам официальных лиц, президент Джо Байден еще не подписал документ о дополнительной помощи.

Что предшествовало: Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты направят больше артиллерии в Украину.