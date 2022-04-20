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Apple закрив для росіян додаток TikTok

Анастасія КалатурСереда, 20 квітня 2022, 07:46

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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Що передувало: На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.

 7 квітня стало відомо, що в РФ розробляють свій аналог AppStore.

Нагадаємо: Місяць тому  TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".

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Теми: Росіясанкції
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