Apple закрив для росіян додаток TikTok

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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Що передувало: На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.

7 квітня стало відомо, що в РФ розробляють свій аналог AppStore.

Нагадаємо: Місяць тому TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".