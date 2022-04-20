Apple закрыл для россиян приложение TikTok
Среда, 20 апреля 2022, 07:46
Apple удалил ТикТок из App Store для российских пользователей.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров
Что предшествовало: В начале марта Apple объявил, что прекращает продажи в России и отключил в стране Apple Pay.
7 апреля стало известно, что в РФ разрабатывают свой аналог AppStore.
Напомним: Месяц назад TikTok приостановил свою работу в России из-за закона о "фейках", поскольку "из-за нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса".