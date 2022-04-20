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Apple закрыл для россиян приложение TikTok

Анастасия КалатурСреда, 20 апреля 2022, 07:46

Apple удалил ТикТок из App Store для российских пользователей.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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Что предшествовало: В начале марта Apple объявил, что прекращает продажи в России и отключил в стране Apple Pay.

7 апреля стало известно, что в РФ разрабатывают свой аналог AppStore.

Напомним: Месяц назад  TikTok приостановил свою работу в России из-за закона о "фейках", поскольку "из-за нового российского  закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса".

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Темы: Росcиясанкции
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