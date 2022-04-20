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Російські окупанти поранили 373 дитини, лише за добу – 6

Ірина БалачукСереда, 20 квітня 2022, 08:42
Російські окупанти поранили 373 дитини, лише за добу – 6
Фото з Telegram Володимира Зеленського

В Україні продовжує зростати кількість постраждалих від рук російських окупантів – лише за останню добу отримали поранення 6 українських дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Більше 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 квітня офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205. Зросла кількість поранених – 373.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (118), Київській (108), Харківській (91), Чернігівській (57), Херсонській (43), Миколаївській (40), Луганській (36), Запорізькій (25), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

Зокрема, стало відомо, що 15 березня в с. Стара Буда Бучанського району Київської області внаслідок обстрілу житлового будинку отримали поранення двоє дітей 6 та 8 років. Їх в той же день військові РФ примусово переправили до білоруського міста Мозирь.

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18 квітня внаслідок обстрілу житлового масиву в с. Берестове Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний підліток.  

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

Передісторія: 

  • За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо.

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Теми: Українавійнадіти
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