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Российские оккупанты ранили 373 ребенка, только за сутки – 6

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 08:42
Российские оккупанты ранили 373 ребенка, только за сутки – 6
Фото из Telegram Владимира Зеленского

В Украине продолжает расти количество пострадавших от рук российских оккупантов – только за последние сутки получили ранения 6 украинских детей.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205. Выросло количество раненых – 373.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (118), Киевской (108), Харьковской (91), Черниговской (57), Херсонской (43), Николаевской (40), Луганской (36), Запорожской (25), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

В частности, стало известно, что 15 марта в с. Старая Буда Бучанского района Киевской области в результате обстрела жилого дома получили ранения двое детей 6 и 8 лет. Их в тот же день военные РФ принудительно переправили в белорусский город Мозырь.

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18 апреля в результате обстрела жилого массива в с. Берестово Бахмутского района Донецкой области получил ранение 16-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России в Украине повреждено 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью.

Предыстория: 

  • По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно.

Темы: Украинавойнадети
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