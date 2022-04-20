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Запорожская область: оккупанты требуют готовить концерты на 9 мая

Ирина БалачукСреда, 20 апреля 2022, 11:29
Запорожская область: оккупанты требуют готовить концерты на 9 мая
Фото pixabay.com

В Бердянском районе Запорожской области российские захватчики требуют от домов культуры проводить концерты ко Дню победы.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Прямая речь и.о. городского головы г. Бердянск Александра Свидла: "Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора".

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Детали: Свидло добавил, что такие действия оккупантов возмущают людей.

Кроме вмешательства в работу заведений культуры, по словам и.о. мэра, российские захватчики делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях.

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Темы: Запорожская областьвойнапразднования
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