Запорожская область: оккупанты требуют готовить концерты на 9 мая
Среда, 20 апреля 2022, 11:29
В Бердянском районе Запорожской области российские захватчики требуют от домов культуры проводить концерты ко Дню победы.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Прямая речь и.о. городского головы г. Бердянск Александра Свидла: "Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора".
Детали: Свидло добавил, что такие действия оккупантов возмущают людей.
Кроме вмешательства в работу заведений культуры, по словам и.о. мэра, российские захватчики делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях.
Предыстория:
- В начале апреля государственная изменница Галина Данильченко, называющая себя мэром оккупированного Мелитополя, заявила, что готовится очень масштабно праздновать 9 мая в этом году.
- Также оккупанты готовятся провести "карнавал победы" 9 мая в Мариуполе.
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