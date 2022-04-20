Окупанти в Криму "покарали" Кучму, Кравчука та Усика за "русофобію"
Середа, 20 квітня 2022, 11:48
Так звана окупаційна "держрада Криму" позбавила нагород сімох людей "за їхні русофобські дії та висловлювання".
Джерело: пропагандистське видання окупантів "Кримінформ"
Деталі: Звання "Почесний кримчанин" втратив Леонід Кучма, експрезидента.
Звання "Заслужений артист АРК" втратила Злата Огневич.
Відзнаки "За вірність обов'язку" втратили:
- Микола Балан - командував Нацгвардією;
- Ігор Воронченко – головний інспектор міноборони;
- Леонід Кравчук – експрезидент;
- Сергій Куніцин – двічі експрем'єр Криму та ексгубернатор Севастополя;
- Олександр Усик – боксер. Його також позбавили почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту АРК".
Нагадаємо: 8 квітня так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив про початок процедури позбавлення нагород та звань "українських діячів, які заплямували себе антиросійською діяльністю".