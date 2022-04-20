Окупанти в Криму "покарали" Кучму, Кравчука та Усика за "русофобію"

Так звана окупаційна "держрада Криму" позбавила нагород сімох людей "за їхні русофобські дії та висловлювання".

Джерело: пропагандистське видання окупантів "Кримінформ"

Деталі: Звання "Почесний кримчанин" втратив Леонід Кучма, експрезидента.

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Звання "Заслужений артист АРК" втратила Злата Огневич.

Відзнаки "За вірність обов'язку" втратили:

Микола Балан - командував Нацгвардією;

- командував Нацгвардією; Ігор Воронченко – головний інспектор міноборони;

– головний інспектор міноборони; Леонід Кравчук – експрезидент;

– експрезидент; Сергій Куніцин – двічі експрем'єр Криму та ексгубернатор Севастополя;

– двічі експрем'єр Криму та ексгубернатор Севастополя; Олександр Усик – боксер. Його також позбавили почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту АРК".

Нагадаємо: 8 квітня так званий голова окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов оголосив про початок процедури позбавлення нагород та звань "українських діячів, які заплямували себе антиросійською діяльністю".