Оккупанты в Крыму "наказали" Кучму, Кравчука и Усика за "русофобию"

Так называемый оккупационный "госсовет Крыма" лишил наград семерых человек "за их русофобские действия и высказывания".

Источник: пропагандистское издание оккупантов "Крыминформ"

Детали: Звания "Почетный крымчанин" лишился Леонид Кучма, экс-президент.

Звания "Заслуженный артист АРК" лишилась Злата Огневич.

Знака отличия "За верность долгу" лишились:

Николай Балан – командовал Нацгвардией;

– командовал Нацгвардией; Игорь Воронченко – главный инспектор минобороны;

– главный инспектор минобороны; Леонид Кравчук – экс-президент;

– экс-президент; Сергей Куницын – дважды экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя;

– дважды экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя; Александр Усик – боксер. Его также лишили почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

Напомним: 8 апреля так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий "украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью".