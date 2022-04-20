Оккупанты в Крыму "наказали" Кучму, Кравчука и Усика за "русофобию"
Среда, 20 апреля 2022, 11:48
Так называемый оккупационный "госсовет Крыма" лишил наград семерых человек "за их русофобские действия и высказывания".
Источник: пропагандистское издание оккупантов "Крыминформ"
Детали: Звания "Почетный крымчанин" лишился Леонид Кучма, экс-президент.
Звания "Заслуженный артист АРК" лишилась Злата Огневич.
Знака отличия "За верность долгу" лишились:
- Николай Балан – командовал Нацгвардией;
- Игорь Воронченко – главный инспектор минобороны;
- Леонид Кравчук – экс-президент;
- Сергей Куницын – дважды экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя;
- Александр Усик – боксер. Его также лишили почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".
Напомним: 8 апреля так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий "украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью".