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Оккупанты в Крыму "наказали" Кучму, Кравчука и Усика за "русофобию"

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 11:48
Оккупанты в Крыму наказали Кучму, Кравчука и Усика за русофобию
кучма и кравчук, фото gettyimages

Так называемый оккупационный "госсовет Крыма" лишил наград семерых человек "за их русофобские действия и высказывания".

Источник: пропагандистское издание оккупантов "Крыминформ"

Детали: Звания "Почетный крымчанин" лишился Леонид Кучма, экс-президент.

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Звания "Заслуженный артист АРК" лишилась Злата Огневич.

Знака отличия "За верность долгу" лишились:

  • Николай Балан – командовал Нацгвардией;
  • Игорь Воронченко – главный инспектор минобороны;
  • Леонид Кравчук – экс-президент;
  • Сергей Куницын – дважды экс-премьер Крыма и экс-губернатор Севастополя;
  • Александр Усик – боксер. Его также лишили почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК".

Напомним: 8 апреля так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий "украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью".

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Темы: Крымоккупацияпропаганда
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