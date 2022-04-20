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Часть Луганщины без электричества, газа и воды до конца войны – ОВА

Роман ПетренкоСреда, 20 апреля 2022, 13:21
фото гайдая

Энерго, газо и водоснабжение не удастся восстановить в городах Попасная, Рубежное и еще в части сел Луганской области до завершения войны, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена

Подсчитать инфраструктурный ущерб в городах и селах, где стоит техника вражеской армии, сейчас невозможно. Россияне уничтожают подстанции и насосные станции, захватывают населённые пункты, а затем не могут там ничего отремонтировать. Русский мир лишает местных жителей газа, воды и света – они живут эти полтора месяца, как большинство россиян всю жизнь. Да, вчера враг повредил высоковольтную линию напряжением 300 кВ. Авария достаточно серьезная – свет исчез в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных.

Свет, газ и водоснабжение уже не восстановить в подконтрольных Украине Попасной, Рубежном, части сел Горской громады – инфраструктура там почти уничтожена. Не отремонтировать до завершения боевых действий".

Напомним: Россияне пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную.

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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