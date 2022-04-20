Переговори: у Кремлі заявили, що передали Україні "документ". У Зеленського вивчають позицію РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м'яч – на боці Києва".

Джерело: Пєсков у коментарі російським журналістам 20 квітня, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо на відповідь".

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Деталі: При цьому прессекретар глави країни-агресора в черговий раз заявив, що "українська сторона постійно відходить від своїх раніше даних погоджень, своїх слів, їх постійно змінює".

За словами Пєскова, "стосовно ефективності переговорів це має дуже погані наслідки".

У той же час на даний момент не зрозуміло, про який проєкт йдеться і коли його було передано.

ВІДЕО ДНЯ

"Українська правда" звернулася по коментар в Офіс президента України.

В ОП повідомили, що вивчатимуть зустрічні позиції, висловлені Росією щодо пропозицій України про систему гарантій безпеки для нашої країни.

Пряма мова радника голови ОП Михайла Подоляка: "Щодо переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну.

Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру".

Що передувало: Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відзначав, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговори між Києвом та Москвою, тому важко сказати, коли можуть відновитися прямі контакти між сторонами.