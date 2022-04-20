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Переговори: у Кремлі заявили, що передали Україні "документ". У Зеленського вивчають позицію РФ

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 13:37

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "передала Україні проект документа з чіткими виробленими формулюваннями, і м'яч – на боці Києва".

Джерело: Пєсков у коментарі російським журналістам 20 квітня, цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "Наразі українській стороні передано наш проєкт документа, який включає абсолютно чіткі вироблені формулювання. М'яч на їхньому боці. Чекаємо на відповідь".

Деталі: При цьому прессекретар глави країни-агресора в черговий раз заявив, що "українська сторона постійно відходить від своїх раніше даних погоджень, своїх слів, їх постійно змінює".

За словами Пєскова, "стосовно ефективності переговорів це має дуже погані наслідки".

У той же час на даний момент не зрозуміло, про який проєкт йдеться і коли його було передано.

"Українська правда" звернулася по коментар в Офіс президента України.

ВІДЕО ДНЯ

В ОП повідомили, що вивчатимуть зустрічні позиції, висловлені Росією щодо пропозицій України про систему гарантій безпеки для нашої країни.

Пряма мова радника голови ОП Михайла Подоляка: "Щодо переговорного процесу, то Україна ще в рамках стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. У тому числі щодо гарантій безпеки як забезпечення подальших ненападів на нашу країну.

Російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції. Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. У тому числі політико-юридичного характеру".

Що передувало: Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відзначав, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговори між Києвом та Москвою, тому важко сказати, коли можуть відновитися прямі контакти між сторонами.

Теми: Росіявійнапереговори
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