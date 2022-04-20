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Переговоры: в Кремле заявили, что передали Украине "документ". У Зеленского изучают позицию РФ

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 13:37
Переговоры: в Кремле заявили, что передали Украине документ. У Зеленского изучают позицию РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, и мяч - на стороне Киева".

Источник: Песков в комментарии российским журналистам 20 апреля, цитирует РИА "Новости"

Прямая речь: "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне. Ждем ответа".

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Детали: При этом прессекретарь главы страны-агрессора в очередной раз заявил, что "украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет".

По словам Пескова, "в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия".

В то же время на данный момент не понятно, о каком проекте идет речь и когда он был передан.

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"Украинская правда" обратилась за комментарием в Офис президента Украины.

В ОП сообщили, что будут изучать встречные позиции, высказанные Россией на предложения Украины о системе гарантий безопасности для нашей страны.

Прямая речь советника главы ОП Михаила Подоляка: "Что касается переговорного процесса, то Украина ещё в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну.

Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера".

Что предшествовало: Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.

Темы: Росcиявойнапереговоры
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