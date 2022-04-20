Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням

У підконтрольному Кремлю "парламенті" окупованого РФ Криму запропонували позбавити заступника голови "Росспівробітництва" Наталію Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання про спецоперацію Росії в Україні.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Зазначається, що під час засідання в середу депутат від фракції ЛДПР Сергій Дрьомов розкритикував висловлювання Поклонської щодо символу "Z", який використовується російською армією у війні проти України, яку РФ офіційно називає "спецоперацією".

Раніше в інтерв'ю YouTube-каналу Поклонська сказала, літера Z символізує трагедію та горе для Росії та України, бо гинуть солдати. Пізніше в соцмережах Поклонська написала, що закликає "до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно". Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.

ЛДПР-івець Дрьомов, коментуючи це, заявив, що Поклонській потрібно вибачитися. А якщо "таке ще раз повториться, її необхідно позбавити всіх звань та нагород".

Так званий "спікер держради" Криму Володимир Константінов у коментарі журналістам заявив, що підтримує думку Дрьомова.

Пряма мова: "Для нашої команди буква Z – це священна буква, я не хочу ні з ким вступати в полеміку. Спецоперація підтримана, ми розуміємо, навіщо вона робиться. Цей шлях необхідно пройти, без цього демілітаризацію та денацифікацію ніяк не зробити.

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Якщо хтось хоче пошкодувати когось, закликати до миру, то закликати треба було українську сторону…".

Що було раніше: 20 квітня так званий "парламент" Криму своєю постановою "позбавив державних нагород" сімох людей, серед них експрезиденти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, боксер Олександр Усик, співачка Злата Огневич.

Нагадаємо: В кінці березня колаборантка та "експрокурорка" Криму Наталія Поклонська визнала, що Україна – це не Росія, і що "там вже сформувалося щось своє".