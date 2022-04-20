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Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням

Валентина РоманенкоСереда, 20 квітня 2022, 16:06
Окупанти Криму образилися за літеру Z та пригрозили Поклонській покаранням
ілюстративне фото

У підконтрольному Кремлю "парламенті" окупованого РФ Криму запропонували позбавити заступника голови "Росспівробітництва" Наталію Поклонську всіх звань та нагород за її висловлювання про спецоперацію Росії в Україні.

Джерело: РИА "Новости"

Деталі: Зазначається, що під час засідання в середу депутат від фракції ЛДПР Сергій Дрьомов розкритикував висловлювання Поклонської щодо символу "Z", який використовується російською армією у війні проти України, яку РФ офіційно називає "спецоперацією".

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Раніше в інтерв'ю YouTube-каналу Поклонська сказала, літера Z символізує трагедію та горе для Росії та України, бо гинуть солдати. Пізніше в соцмережах Поклонська написала, що закликає "до добра, співчуття та можливості мислити самостійно, не колективно". Також вона зазначила, що небезпечним є сліпо поклонятися будь-яким символам.

ЛДПР-івець Дрьомов, коментуючи це, заявив, що Поклонській потрібно вибачитися. А якщо "таке ще раз повториться, її необхідно позбавити всіх звань та нагород".

Так званий "спікер держради" Криму Володимир Константінов у коментарі журналістам заявив, що підтримує думку Дрьомова.

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Пряма мова: "Для нашої команди буква Z – це священна буква, я не хочу ні з ким вступати в полеміку. Спецоперація підтримана, ми розуміємо, навіщо вона робиться. Цей шлях необхідно пройти, без цього демілітаризацію та денацифікацію ніяк не зробити.

Якщо хтось хоче пошкодувати когось, закликати до миру, то закликати треба було українську сторону…".

Що було раніше:  20 квітня так званий "парламент" Криму своєю постановою "позбавив державних нагород" сімох людей, серед них експрезиденти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма, боксер Олександр Усик, співачка Злата Огневич.

Нагадаємо: В кінці березня колаборантка та "експрокурорка" Криму Наталія Поклонська визнала, що Україна – це не Росія, і що "там вже сформувалося щось своє".

Теми: Кримвійна
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