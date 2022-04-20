Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты Крыма обидились за букву Z и пригрозили Поклонской наказанием

Валентина РоманенкоСреда, 20 апреля 2022, 16:06
Оккупанты Крыма обидились за букву Z и пригрозили Поклонской наказанием
иллюстративное фото

В подконтрольном Кремлю "парламенте" оккупированного РФ Крыма предложили лишить замглавы "Россотрудничества" Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Детали: Отмечается, что в ходе заседания в среду депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал высказывания Поклонской относительно символа "Z", используемого российской армией в войне против Украины, которую РФ официально называет "спецоперацией"

Реклама:

Ранее в интервью YouTube-каналу Поклонская сказала, буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что гибнут солдаты. Позже в соцсетях Поклонская написала, что призывает "к добру, состраданию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.

ЛДПР-овец Дремов комментируя это заявил, что Поклонской нужно извиниться. А если "такое еще раз будет продолжаться, ее необходимо лишить всех званий и наград".

Так называемый "спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов в комментарии журналистам заявил, что поддерживает мнение Дремова.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Для нашей команды буква Z - это священная буква, я не хочу ни с кем вступать в полемику. Спецоперация поддержана, мы понимаем, зачем она делается. Этот путь необходимо пройти, без этого демилитаризацию и денацификацию никак не сделать.

Если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону…".

Что было ранее:  20 апреля так называемый "парламент" Крыма своим постановлением "лишил государственных наград" семерых человек, среди них экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич.

Напомним: В конце марта коллаборантка и "экс-прокурор" Крыма Наталья Поклонская признала, что Украина – это не Россия, и что "там уже сформировалось что-то свое".

Темы: Крымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: