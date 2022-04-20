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Зеленський каже, що Росія не передавала жодного проєкту документа

Середа, 20 квітня 2022, 18:59

Президент Володимир Зеленський не підтверджує, що Україна отримала від Росії проєкт документа у рамках переговорів про завершення війни.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив журналістам у Києві після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Відповідаючи на запитання журналіста, він заявив, що не лише не бачив пропозицій від Росії, але й переконаний, що їх не існує.

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"Впевнений, що нам нічого не передали", - наголосив Зеленський.

Він також апрокоментував слова Дмітрія Пескова про те, що "м’яч на боці Києва".

"Я в принципі непогано раніше грав у футбол. Там які правила: треба щоби було дві команди і щоб був м’яч. Тут мені здається, що Песков сам з собою грає в футбол.

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Ми обов’язково покажемо, як ми б’ємо по воротах, як тільки нам дадуть м’яч", - додав Зеленський.

Як відомо, у середу у Кремлі заявили, що передали Україні "документ" у рамках мирних переговорів. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк тоді стверджував, що на Банковій вивчають позицію РФ.

Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
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