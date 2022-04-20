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Зеленский говорит, что Россия не передавала ни одного проекта документа

Среда, 20 апреля 2022, 18:59

Президент Владимир Зеленский не подтверждает, что Украина получила от России проект документа в рамках переговоров о завершении войны.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

На вопрос журналиста он заявил, что не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

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"Уверен, что нам ничего не передали", – подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал слова Дмитрия Пескова о том, что "мяч на стороне Киева".

"Я в принципе неплохо раньше играл в футбол. Там какие правила: нужно чтобы было две команды и чтобы был мяч. Здесь мне кажется, что Песков сам с собой играет в футбол.

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Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, как только нам дадут мяч", – добавил Зеленский.

Как известно, в среду в Кремле заявили, что передали Украине "документ" в рамках мирных переговоров. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк тогда утверждал, что на Банковой изучают позицию РФ.

Темы: ЗеленскийРосcияпереговоры
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