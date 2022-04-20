Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося – Верещук

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 20:35
Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося – Верещук
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що гуманітарний коридор з Маріуполя у середу не спрацював так, як планувалося.

Джерело: Верещук у Facebook

Дослівно: "На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося.

Реклама:

Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких".

Деталі: За словами Верещук, у четвер зранку буде поновлено зусилля на Маріупольському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Зранку 20 квітня Верещук повідомила, що по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.

Близько 19 години голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.

Теми: МаріупольВерещукевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: