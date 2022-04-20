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Гумкоридор із Маріуполя не спрацював, як планувалося – Верещук

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 20:35
Ірина Верещук, фото МінТОТ

Віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що гуманітарний коридор з Маріуполя у середу не спрацював так, як планувалося.

Джерело: Верещук у Facebook

Дослівно: "На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося.

Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких".

Деталі: За словами Верещук, у четвер зранку буде поновлено зусилля на Маріупольському напрямку.

Що передувало: Зранку 20 квітня Верещук повідомила, що по обіді має відкритися гуманітарний коридор із Маріуполя через Мангуш і Бердянськ до Запоріжжя для жінок із дітьми та літніх людей.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 19 години голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що частина з запланованих автобусів із евакуйованими мешканцями Маріуполя рухаються в бік Запоріжжя за визначеним Росією маршрутом.

Теми: МаріупольВерещукевакуація
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