Гумкоридор из Мариуполя не сработал, как планировалось – Верещук

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что гуманитарный коридор из Мариуполя в среду не сработал так, как планировалось.

Источник: Верещук в Facebook

Дословно: "К сожалению, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось.

Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых".

Детали: По словам Верещук, в четверг утром будут возобновлены усилия на Мариупольском направлении.

Что предшествовало: Утром 20 апреля Верещук сообщила, что после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.

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Около 19 часов глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что часть из запланированных автобусов с эвакуированными жителями Мариуполя двигаются в сторону Запорожья по определенному Россией маршруту.