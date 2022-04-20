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Зеленський про злочини РФ на Київщині: знайдемо кожне прізвище

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 22:07
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сучасні технології дозволять знайти всіх російських військових, причетних до воєнних злочинів у Київській області.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні в цих воєнних злочинах.

Сучасні технології дозволять встановити багато деталей: кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожний банківський рахунок. Усе знайдемо".

Деталі: Зеленський розповів, що президент Європейської ради Шарль Мішель зі своєю командою у середу побував у Бородянці Київської області, яка зазнала сильних руйнувань через російський напад.

"І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: не може бути миру без справедливості", - сказав президент.

Передісторя: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • На Київщині внаслідок російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб.
  • 20 квітня рятувальники розібрали всі завали будівель у Бородянці Київської області після наступу Росії, з-під завалів дістали тіла 41 людини.

Теми: ЗеленськийКиївська областьвійнаРосія
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