Зеленський про злочини РФ на Київщині: знайдемо кожне прізвище

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сучасні технології дозволять знайти всіх російських військових, причетних до воєнних злочинів у Київській області.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні в цих воєнних злочинах.

Сучасні технології дозволять встановити багато деталей: кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожний банківський рахунок. Усе знайдемо".

Деталі: Зеленський розповів, що президент Європейської ради Шарль Мішель зі своєю командою у середу побував у Бородянці Київської області, яка зазнала сильних руйнувань через російський напад.

"І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: не може бути миру без справедливості", - сказав президент.

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