Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про злочини РФ на Київщині: знайдемо кожне прізвище

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 22:07
Зеленський про злочини РФ на Київщині: знайдемо кожне прізвище
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що сучасні технології дозволять знайти всіх російських військових, причетних до воєнних злочинів у Київській області.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зробимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні в цих воєнних злочинах.

Реклама:

Сучасні технології дозволять встановити багато деталей: кожне прізвище, кожну домашню адресу, кожний банківський рахунок. Усе знайдемо".

Деталі: Зеленський розповів, що президент Європейської ради Шарль Мішель зі своєю командою у середу побував у Бородянці Київської області, яка зазнала сильних руйнувань через російський напад.

"І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями: не може бути миру без справедливості", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторя: 

  • 2 квітня Київська область була звільнена від російських військ.
  • На Київщині внаслідок російської агресії загинуло понад 1000 цивільних осіб.
  • 20 квітня рятувальники розібрали всі завали будівель у Бородянці Київської області після наступу Росії, з-під завалів дістали тіла 41 людини.

Теми: ЗеленськийКиївська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: