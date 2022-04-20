Зеленский о преступлениях РФ на Киевщине: найдем каждую фамилию
Президент Владимир Зеленский заявляет, что современные технологии позволят найти всех российских военных, причастных к военным преступлениям в Киевской области.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях.
Современные технологии позволят установить много деталей: каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем".
Детали: Зеленский рассказал, что президент Европейского совета Шарль Мишель со своей командой в среду побывал в Бородянке Киевской области, которая испытала сильные разрушения из-за российского нападения.
"И очень правильное заключение было сделано нашими друзьями: не может быть мира без справедливости", - сказал президент.
Предыстория:
- 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск.
- В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц.
- 20 апреля спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области после наступления России, из-под завалов извлекли тела 41 человека.