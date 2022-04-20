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Зеленский о преступлениях РФ на Киевщине: найдем каждую фамилию

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 22:07
Зеленский о преступлениях РФ на Киевщине: найдем каждую фамилию
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что современные технологии позволят найти всех российских военных, причастных к военным преступлениям в Киевской области.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сделаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в этих военных преступлениях.

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Современные технологии позволят установить много деталей: каждую фамилию, каждый домашний адрес, каждый банковский счет. Все найдем".

Детали: Зеленский рассказал, что президент Европейского совета Шарль Мишель со своей командой в среду побывал в Бородянке Киевской области, которая испытала сильные разрушения из-за российского нападения.

"И очень правильное заключение было сделано нашими друзьями: не может быть мира без справедливости", - сказал президент.

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Предыстория:

  • 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск. 
  • В Киевской области в результате российской агрессии погибли более 1000 гражданских лиц.
  • 20 апреля спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области после наступления России, из-под завалов извлекли тела 41 человека.

Темы: ЗеленскийКиевская областьвойнаРосcия
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