Великий наступ РФ на сході ще не почався – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався, проте він буде, і це лише питання часу.

Джерело: Данілов в ефірі Радіо НВ

Деталі: За його словами, 19 квітня зранку почалися бої на всій лінії фронту на території Донецької, Луганської та Харківської областей, але вони скоріше "пробні".

Пряма мова: "Але це була їх спроба (перевірити - УП) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. Тому вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це лише питання часу.

Я хотів би зауважити – коли хтось каже, що це буде остання й вирішальна битва (саме на Донбасі - УП), я б не був таким оптимістичним, попереду може бути багато різних речей, це не буде останній бій".

Деталі: За словами Данілова, Росія ще може підтягувати нові ресурси та резерви у значних кількостях протягом двох-чотирьох тижнів. Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони (людські ресурси - УП) у них закінчаться, доволі складно".

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