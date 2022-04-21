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Большое наступление РФ на востоке еще не началось – Данилов

Светлана КизиловаЧетверг, 21 апреля 2022, 00:13
Большое наступление РФ на востоке еще не началось – Данилов
Алексей Данилов, фото Сергея Супинского для Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось, однако оно будет, и это только вопрос времени.

Источник: Данилов в эфире Радио НВ

Детали: По его словам, 19 апреля утром начались бои по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но они скорее "пробные".

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Прямая речь: "Но это была их попытка (проверить – УП) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. Поэтому они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это только вопрос времени.

Я хотел бы отметить – если кто-то говорит, что это будет последнее и решающее сражение (именно на Донбассе – УП), я бы не был таким оптимистичным, впереди может быть много разных вещей, это не будет последний бой".

Детали: По словам Данилова, Россия еще может подтягивать новые ресурсы и резервы в больших количествах в течение двух-четырех недель. Мы ни в коем случае не должны умалять прочность нашего врага: большая страна, людей много, ума – не совсем. Они там еще есть. Кроме того, в последнее время мы заметили, что появляются ливийцы и сирийцы на фронте – так называемые наемники. Поэтому говорить, когда они (человеческие ресурсы – УП) у них закончатся, довольно сложно".

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Напомним:

Россия за последнюю неделю стянула на территорию Украины 17 батальонно-тактических групп, три из них были направлены на Донбасс. Всего на территории Украины сейчас находится 82 российских БТГ.

Темы: ДаниловДонбассвойнаРосcия
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