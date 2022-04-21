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ОК "Південь": окупанти на Херсонщині перенесли "референдум" на кінець квітня

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 02:33
мітинг у Херсоні проти російських загарбників, фото Юрія Соболевського

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що окупанти на Херсонщині вирішили перенести дату так званого референдуму з початку травня на 27 квітня.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити узаконення окупаційної влади, як завжди, нехтують всіма законами і нормами.

Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат".

Цьому передувало: 19 квітня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують псевдореферендуми в захоплених районах Херсонсько ї та Миколаївської областей про оголошення так званих "народних республік" та приєднання до Росії.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявляв, що має інформацію, що російські окупанти готують псевдореферендум в області на початок травня.

Теми: Херсонська областьвійнаокупаціяРосія
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