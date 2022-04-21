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ОК "Юг": оккупанты в Херсонской области перенесли "референдум" на конец апреля

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 02:33
ОК Юг: оккупанты в Херсонской области перенесли референдум на конец апреля
митинг в Херсоне против российских захватчиков, фото Юрия Соболевского

Оперативное командование "Юг" сообщает, что оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого референдума с начала мая на 27 апреля.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля.

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Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами.

То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".

Этому предшествовало: 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.

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Ранеее глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявлял, что располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупацияРосcия
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