ОК "Юг": оккупанты в Херсонской области перенесли "референдум" на конец апреля
Оперативное командование "Юг" сообщает, что оккупанты в Херсонской области решили перенести дату так называемого референдума с начала мая на 27 апреля.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "На Херсонщине оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дату имитации волеизъявления народа перенесли на 27 апреля.
Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами.
То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат".
Этому предшествовало: 19 апреля украинская разведка сообщила, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы в захваченных районах Херсонской и Николаевской областей об объявлении так называемых "народных республик" и присоединении к России.
Ранеее глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута заявлял, что располагает информацией, что российские оккупанты готовят псевдореферендум в области на начало мая.