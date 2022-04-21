Регіони: в Харкові обстрілів поменшало, на Донбасі – жорстокі бої, по Миколаєву був удар

У Харківській області інтенсивність обстрілів зменшилася, активні бої точаться на Ізюмському напрямку, у Луганській та Донецькій областях, ввечері ракетних ударів зазнав Миколаїв, вночі Зеленодольськ у Дніпропетровській області обстріляли з РСЗВ "Ураган".

Джерело: дані голів обласних адміністрацій станом на 8-ранку 21 квітня

На Дніпропетровщині ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог обстріляв з "Ураганів" передмістя Зеленодольська. Люди не постраждали.

Харківщина: цієї доби інтенсивність обстрілів зменшилась, ніч була значно спокійнішою.

По області ведуться активні бої в Ізюмському напрямку.

Луганщина: ситуація складна – постійні обстріли та жорстокі позиційні бої у Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську.

Донеччина: обстріли вздовж всієї лінії розмежування. Під ранок – активізація ворога поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ситуація контролюється ЗСУ.

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Херсонщина: через окупацію ситуація в області стає критичнішою. Вибухи та обстріли чутно у всіх районах. Знищена інфраструктура. Інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб наразі недоступна.

Миколаївська область: ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Вибухи лунали у центрі міста, де знаходяться виключно приватні будинки. За попередньою інформацією жертв немає.

На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.