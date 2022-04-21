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Регионы: в Харькове обстрелов стало меньше, на Донбассе – жестокие бои, по Николаеву был удар

Елена РощинаЧетверг, 21 апреля 2022, 08:59
Фото Генштаба ВСУ

В Харьковской области интенсивность обстрелов уменьшилась, активные бои идут на Изюмском направлении, в Луганской и Донецкой областях, вечером ракетным ударам подвергся Николаев, ночью Зеленодольск в Днепропетровской области обстреляли из РСЗО "Ураган".

Источник: данные глав областных администраций по состоянию на 8 утра 21 апреля

Детали: В Днепропетровской области ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг обстрелял из "Ураганов" пригород Зеленодольска. Люди не пострадали.

Харьковщина: в эти сутки интенсивность обстрелов уменьшилась, ночь была значительно спокойнее.

По области ведутся активные бои в Изюмском направлении.

Луганщина: ситуация сложная – постоянные обстрелы и жестокие позиционные бои в Попасной и Рубежном. Значительные разрушения в Рубежном и Новодружеске.

Донеччина: обстрелы вдоль всей линии разграничения. Под утро – активизация врага вблизи Марьинки и Новомихайловки. Ситуация контролируется ВСУ.

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Херсонщина: из-за оккупации ситуация в области становится более критической. Взрывы и обстрелы слышны во всех районах. Уничтожена инфраструктура. Информация о раненых и пострадавших гражданских лицах пока недоступна.

Николаевская область: вечером Николаев подвергся ракетным ударам. Взрывы раздавались в центре города, где находятся только частные дома. По предварительной информации, жертв нет. 

На других территориях области ситуация стабильна и контролируется.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

Темы: войнаДонбассХарьковНиколаев
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