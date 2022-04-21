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Из Мариуполя удалось эвакуировать 4 автобуса людей

Ирина БалачукЧетверг, 21 апреля 2022, 09:20
Из Мариуполя удалось эвакуировать 4 автобуса людей
Фото иллюстративное. На фото – эвакуация людей из Луганской области 1 апреля. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса, 21 апреля эвакуация продолжится.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram

Прямая речь Верещук: "По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье".

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Детали: Министр добавила, что 21 апреля также продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00.

Верещук предупредила, что ситуация по безопасности сложная, поэтому могут быть изменения. Она призвала жителей следить за официальными сообщениями.

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Предыстория: 

  • Утром 20 апреля Верещук сообщила, что после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.
  • Вечером 20 апреля Верещук заявила, что гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось.

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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