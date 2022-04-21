Из Мариуполя удалось эвакуировать 4 автобуса людей
20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выехать четыре эвакуационных автобуса, 21 апреля эвакуация продолжится.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram
Прямая речь Верещук: "По вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье".
Детали: Министр добавила, что 21 апреля также продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.
Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра "Порт-Сити" в 14:00.
Верещук предупредила, что ситуация по безопасности сложная, поэтому могут быть изменения. Она призвала жителей следить за официальными сообщениями.
Предыстория:
- Утром 20 апреля Верещук сообщила, что после обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей.
- Вечером 20 апреля Верещук заявила, что гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось.